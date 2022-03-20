В шведскую столицу Стокгольм направляются 13 военных кораблей стран НАТО, сообщило агентство TT.

Группа включает девять германских и четыре корабля стран Балтии. Они участвовали в учениях и сейчас намереваются зайти в стокгольмский порт Фрихамн для бункеровки и отдыха экипажей. Согласно комментарию Министерства обороны Швеции, это рядовой заход, который никак не связан с ситуацией в Украине. Швеция не принимала участие в этих учениях. Ведомство уточняет, что все корабли — тральщики.

Ежегодно в Швецию заходят около 30 военных кораблей, и этот визит планировался уже давно. «Визит планировался еще 24 февраля», — заявил представитель военного ведомства Микаэль Огрен. В Минобороны отмечают, что одновременный заход в Швецию столь большого числа кораблей стран НАТО необычен, однако не является чем-то «экстремальным». «Мы сотрудничаем с НАТО как партнеры, и для нас, конечно же, хорошо это показать», — сказал Огрен.

Ожидается, что стоянка прибывающих кораблей во Фрихамне продлится несколько дней.