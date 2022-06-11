В Черном море российские войска держат шесть носителей крылатых ракет «Калибр».

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что противник и дальше блокирует гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится шесть носителей крылатых ракет морского базирования типа «Калибр».

Как отмечают в ОК «Юг», вражеские корабли держат под угрозой ракетных ударов почти всю территорию Украины.

«На четырех надводных кораблях и двух подводных лодках — 40 крылатых ракет типа «Калибр». Рядом с ними — два больших десантных корабля», — отметили в ОК. (УНИАН)