Семь красавиц на бакинской сцене: зрителям обещают невиданную феерию

В Баку готовят новый международный проект Seven Beauties («Семь красавиц»). Речь идет об уникальном концерте, который объединит на одной сцене 7 оперных див. Премьера – 1 декабря во Дворце Гейдара Алиева.

В интервью «Зеркало» дирижер концерта, лауреат международных конкурсов, главный дирижер Симфо-эстрадного оркестра АзТВ имени Т.Ахмедова, руководитель и дирижер Студенческого Симфонического Оркестра Бакинской Музыкальной Академии Джавад Таги-заде рассказал, что программа посвящена творческому юбилею именитого российского кутюрье Орхана Султана, основателю бренда by Sultan Couture.

Звездами программы станут — главная солистка московской филармонии Алина Яровая, прима калининградского театра оперы и балета Лали Хабалова, прима воронежского театра оперы и балета, приглашенная солистка Covent Garden Анастасия Черноволос, солистка театра Геликон Опера, приглашенная солистка Чилийского театра оперы и балета Жаля Исмаилова, Солистка Мариинского Театра оперы и балета Юлия Сулейманова, солистка Государственного симфонического оркестра РФ Яна Меликаева и солистка РосГвардии Альдона Цкуа.

Специально приглашенный гость вечера — Александрия Султан-заде фон Брюсельдорфф.

В ходе концерта в сопровождении симфонического оркестра будут исполнены арии великих композиторов, неаполитанские песни, вокальные произведения азербайджанских композиторов. В целом же концерт будет представлять из себя симбиоз высокого оперного искусства и высокой моды.

«Платья от SultanCouture, ювелирные украшения, роскошные оперные голоса, это будет музыкальная феерия, которой до сих пор не видел Баку», — обещают организаторы вечера.

Орхан Султан является не только художником по костюмам, декоратором, но и членом Союза дизайнеров РФ, Ассоциации русских художников в Париже, а также лауреатом международных премий в области fashion индустрии.