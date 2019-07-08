Сегодня состоится экзамен по приему на работу учителей

Сегодня состоится тестовый этап конкурса по приему учителей на работу в общеобразовательные учебные заведения Азербайджана.

Как сообщает Report, тестовые экзамены по немецкому языку и истории состоятся 8 июля, французскому языку и музыке — 9 июля, информатике и русскому языку — 10 июля, английскому языку — 11-12 июля, биологии — 12-13 июля, географии — 13 июля, в начальные классы — 15-18 июля, изобразительному искусству — 18 июля, физкультуре — 18-19 июля, математике — 19-22 июля, технологии — 22 июля, химии — 22-23 июля, азербайджанскому языку и литературе — 23-24 июля, азербайджанскому языку, русскому языку и литературе — 23 июля.

Прием педагогов на работу состоит из 4 этапов (рассмотрение параметров электронного заявления, тестовый экзамен, выбор вакантных мест и собеседование). На этапе тестового экзамена кандидатам представят вопросы по специальности, методике обучения, стратегии преподавания и логике. Кандидаты, набравшие на этом этапе проходные баллы, смогут выбрать одно из 8 вакантных мест. Назначения будут осуществляться в соответствии с последовательностью выбора мест, указанных в заявлении.

На этапе собеседования, проверяются профессиональные знания, психологическая подготовка и общее мировоззрение кандидатов, заработавших право занимать вакантные места, на основе результатов тестовых экзаменов.

Набранный на конкурсе по приему на работу балл действителен в течение двух учебных лет. В конкурсе по приему на работу в будущем учебном году эти кандидаты могут непосредственно участвовать на этапе отбора специальностей.