Сегодня начинается прием документов в дошкольные группы

Сегодня с 12:00 начинается прием документов в дошкольные подготовительные группы.

Как сообщает Report, прием учеников будет осуществляться посредством электронной системы www.mektebeqebul.edu.az.

Онлайн регистрация заявок в общеобразовательные школы начнется 26 августа и продлится до 25 сентября. Лица, чьи электронные заявки прошли регистрацию, должны представить документы в школу 2-27 сентября (среда-суббота с 10:00 до 16:00).

Управление образование города Баку порекомендовало родителям не торопиться, т.к. процесс онлайн регистрации продлится около месяца: «В этом году государство создало условия, чтобы 90% всех 5-леток были привлечен в дошкольные группы».