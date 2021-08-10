С сегодняшнего дня стартует прием детей в подготовительные группы государственных общеобразовательных учреждений на 2021-2022 учебный год.

Как сообщили в Министерстве образования, процесс приема в дошкольные группы общеобразовательных учреждений будет осуществляться через электронный портал www.mektebeqebul.edu.az

Онлайн-регистрация заявлений родителей (иных законных представителей) на прием детей в дошкольные группы начнется 10 августа в 11:00, а процесс выбора школы — 12 августа в 11:00.

Процесс электронной регистрации детей в дошкольные группы государственных общеобразовательных учреждений завершится 14 сентября 2021 года в 18:00.