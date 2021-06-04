С сегодняшнего дня начинается процесс электронного приема документов для конкурса по набору учителей на 2021-2022 учебный год.

Как сообщили в Министерстве образования, процесс электронного приема документов будет проходить с 4 по 11 июня. Конкурс состоит из 4 этапов (проверка электронных заявок, тестирование, отбор вакантных мест и этап собеседования).

Кандидаты на первом этапе конкурса – электронном приеме документов могут зарегистрироваться, зайдя на сайт miq.edu.az.

Отметим, что в конкурсе по приему на работу учителей могут принять участие граждане Азербайджана, окончившие средние специальные и высшие учебные заведения по педагогическим специальностям, получившие государственный документ об образовании или документ о высшем образовании, полученный за рубежом, а также лица, которым разрешено постоянное проживание в нашей стране.