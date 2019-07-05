Сеанс массовой галлюцинации на Базарной улице

В одном южном городе прекрасно было все — кухня, климат, инфраструктура, достопримечательности. Одной из которых, замечу, безусловно, являлась местная полиция. Ее уникальность состояла в том, что сотрудники южногородской полиции, все как на подбор, обладали специфическим зрением. Они могли увидеть то, чего нет и не видеть того, что есть. С такими навыками всем этим красавцам впору было бы в цирке фокусниками и иллюзионистами работать. Но, любовь к профессии и банальный экономический расчет умножали на ноль такую перспективу.

В результате чего веселее становилась жизнь местных жителей. Они с радостью и гордостью рассказывали друг другу истории о чудесах и фокусах местных полицейских, коим позавидовал бы сам Девид Копперфильд. К примеру, просто вершин совершенства стражи порядка достигли в том фокусе, в результате которого из карманов людей, в жизни не куривших даже сигарет, извлекался месячный запас «плана». Ну а что? У полицейских был месячный план по поимке торговцев «планом», в рамках которого они порой и вынуждены были демонстрировать фокусы и иллюзии.

А ведь это был всего лишь один из их трюков, демонстрируя который полицейские южного города срывали аплодисменты, слышали в свой адрес исключительно восторженные отзывы и пожелания долгой жизни. Да что там говорить — они порой узнавали о том, что в родственных связях с ними состоит едва ли не большая половина города. « Я вас всех лично ро…дственник», слышали стражи порядка от благодарных горожан.

Да и как их не благодарить, если они обладали столькими талантами?! К примеру, видели многие горожане, причем многократно, как на центральной улице, названной когда-то Базарной, похотливые и состоятельные интуристы обсуждают с женщинами с пониженной социальной ответственностью тарифы на утехи разного характера. Жители южного города сетовали на то, что весь этот процесс зачастую превращается в аттракцион невиданной щедрости, за которым стоически, не вмешиваясь, наблюдает полиция. Людей можно понять — они переживают за стражей порядка. Такие суммы озвучиваются, а порой и всучиваются не лучшим дамам города, а блюстители порядка с этого ничего не имеют. Это же, говоря словами товарища Швондера, просто какой-то позор!

Кто с ним должен бороться? Конечно же, сами полицейские. Они и занялись! И даже отчитались о результатах проделанной работы перед общественностью, посредством средств массовой информации. И что вы себе думаете? Таки да, выявилось, что на Базарной улице нет, и никогда не было никаких женщин с пониженной социальной ответственностью. Соответственно, никто из интуристов не пытался купить их расположение и, стало быть, никакие суммы никем не озвучивались. Всему городу, получается, просто показалось.

Кто сказал, что так не бывает? Классику читать нужно, граждане. Вон, у товарища Булгакова в произведении «Мастер и Маргарита» рассказывалось о том, как жители одного города увидели невероятный фокус в Театре Варьете. На них из под купола обрушился натуральный денежный дождь. Зрители тогда кинулись собирать купюры, расталкивая друг друга, обнажая страсть к халяве. К их огорчению и даже возмущению, позже все эти купюры превратились в обычные наклейки от бутылок с нарзаном. Так что, все по-честному. Показалось вам, граждане! И граждане согласились с тем, что имел место сеанс массовой галлюцинации. А как же иначе? Ведь, в южном городе привыкли верить полиции, которая давно стала одной из его достопримечательностей.