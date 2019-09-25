С чем связаны репрессии?

Довольно дикие новости приходят из Китая. На днях мечети и минареты в китайских провинциях Внутренняя Монголия, Хэньань, Нинся и Ганьсу подверглись уничтожению по решению властей КНР. Об этом сообщает британская газета Independent. В частности, согласно данным издания, взлетели в воздух купола и минареты в деревне около города Линься, который называют «маленькой Меккой Китая», поскольку там проживает самая многочисленная мусульманская народность Китая — хуэй. Кроме того, пишет газета, власти закрыли три мечети в провинции Юньнань, а по всей стране запретили использование арабской письменности.

Уже не первый год то и дело приходится слышать о каких-то сложностях, которые испытывает китайский режим в отношении мусульманской религии. Но понять суть происходящего дано, видно, не каждому. К этому, видимо, примешивается и уйгурская проблема — то ли реакция Пекина на сепаратизм, то ли его излишнее давление на тюркский народ, притеснения. А сообщения об уничтожении мечетей и минаретов в КНР наверняка свидетельствуют и о каком-то страхе власти перед усилением влияния ислама в стране. В прежние десятилетия столь сильного давления на ислам там вроде бы не наблюдалось. Быть может, среди тамошних мусульман приобретают популярность радикальные, ваххабитские течения, что пугает Пекин. Одним словом, ситуация мутноватая, хотя уже ясно, что проблемы с нарушением религиозных прав мусульман и национальных прав уйгуров, все-таки имеют место.

Например, 24 сентября США уже обвинили Китай в репрессиях против уйгуров и призвали ООН расследовать это дело. Соответствующие заявления озвучил замгоссекретаря США Джон Салливан.

«Коммунистическая партия Китая с момента основания проявляет крайнюю враждебность ко всем конфессиям, и эти репрессии только усилились в последние годы. В Синьцзяне китайское правительство не позволяет мусульманам молиться и читать Коран, и оно разрушило или испортило множество мечетей», — сказал высокопоставленный дипломат, выступая на мероприятии на полях начавшейся Генассамблеи ООН.

Салливан отметил, что США «призывают ООН расследовать и внимательно следить за нарушениями прав человека в Китае, включая подавление религиозных свобод и убеждений».

Напомним, что еще в конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в опубликованном докладе сообщили, что до 1 миллиона этнических уйгуров могут находиться в «перевоспитательных лагерях» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Комментируя данную ситуацию, китайский МИД заявил тогда, что информация о содержании уйгуров в «перевоспитательных лагерях» ничем не подтверждена и не соответствует действительности.

Власти Китая заявляют, что в районе создана система «учреждений профессионально-технического образования», в которых основной упор сделан на обучении общеупотребительному языку, положениям закона и профессиональным навыкам. В этих центрах, по утверждению китайской стороны, ведется работа по укреплению «сопротивляемости терроризму и экстремизму», а также деэкстремизации.

Однако, как заявляет сейчас представитель Госдепа Салливан, «мы получили достоверные сообщения о случаях смерти, принудительного труда, пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения в этих перевоспитательных лагерях. Кроме того, есть много сообщений о том, что правительство Китая заставляет задержанных отказываться от своей этнической принадлежности, а также от своей культуры и религии. Китай заявляет, что эти лагеря для интернированных являются «гуманными учебными центрами по трудоустройству», но среди задержанных есть опытные врачи и ученые, успешные бизнесмены и другие специалисты, а также маленькие дети и пожилые люди».

По его словам, «китайская репрессивная кампания распространяется далеко за пределы лагерей».

Салливан также выступил с критикой поездки в Синьцзян-уйгурский автономный район замгенсека ООН по борьбе с терроризмом Владимира Воронкова. По его словам, эта поездка была совершена «вопреки возражениям США», и подобные визиты «легитимизируют ложные утверждения Китая, что они борются там с терроризмом».

«Это не так. Вместо того чтобы укреплять моральный авторитет ООН, сопротивляясь циничному предложению Пекина, мы стали свидетелями подрыва лидерства ООН и нанесения удара по репутации и авторитету организации, которую мы должны считать чистым голосом совести. Это не должно повториться», — подчеркнул он.

Как заявил # известный политолог Расим Мусабеков, «тут надо еще иметь в виду, что мусульман-китайцев в несколько раз больше, чем мусульман-уйгуров. Так что проблему нельзя сводить исключительно к подавлению потенциального сепаратистского очага. А вообще — Китай коммунистическая страна, и официально — атеистическая. И это тоже нужно учитывать».

Одним словом, остается только внимательно следить за тем, что собирается делать коммунистический режим с этой проблемой в дальнейшем. Лишь бы до геноцида не дошло.