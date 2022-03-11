В России под домашний арест отправили руководство отвечающей за украинское направление службы оперативной информации и международных связей ФСБ (так называемая 5-я служба). Об этом со ссылкой на журналистов Андрея Солдатова и Ирину Бороган и на собственные источники сообщила 11 марта «Медуза».

«Именно 5-я служба отвечала за предоставление [президенту РФ] Владимиру Путину информации о политических событиях в Украине накануне вторжения. И похоже, через две недели войны до Путина наконец дошло, что его попросту ввели в заблуждение: 5-я служба, боясь разозлить руководителя, просто снабжала его тем, что он сам хотел услышать», – пишет издание.

Его журналисты называют происходящее репрессиями со стороны главы Кремля.

Под домашний арест, по данным «Медузы», отправлены глава 5-й службы генерал Сергей Беседа и его заместитель Анатолий Болюх.

«Среди причин называют нецелевое использование средств, выделенных на операции, а также плохую разведывательную информацию. И действительно, разведка у кадрового разведчика Путина, как оказалось, поставлена из рук вон плохо», – отмечает издание.