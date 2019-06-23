Ряд стран выступили за возвращение России в состав ПАСЕ

Многие страны Совета Европы выступили за принятие проекта резолюции о возвращении России в состав ПАСЕ для участия в июньской сессии организации. Об этому сообщил руководитель одной из политгрупп Ассамблеи Тини Кокс в воскресенье, 23 июня.

«Многие правительства (стран-членов Совета Европы — ред.) выступают за принятие доклада (члена парламента от Бельгии Петры) де Суттер, чтобы делегации, которые еще не представлены в Ассамблее (среди которых РФ), могли представить полномочия в ближайший вторник, после того, как доклад будет принят в понедельник», — цитирует Кокс агентство «РИА Новости».

Кокс отметил, что доклад бельгийского парламентария отвечает всем регламентам Ассамблеи и может быть принят в случае его поддержки со стороны делегаций.

Ранее 19 июня Совет Федерации России сформировал свою часть делегации в Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) во главе с первым замглавой международного комитета верхней палаты парламента, бывшим послом РФ в США Сергеем Кисляком.

Россия была лишена права голоса, возможности участвовать в миссиях и избираться в руководящие органы ПАСЕ в 2014 году из-за возвращения Крыма в состав РФ. Впоследствии Москва перестала направлять заявки на участие в заседаниях, а в 2017 году приостановила внесение членских взносов в СЕ. Россия была одним из крупнейших доноров Совета Европ (iz.ru)