Мэр Лондона Садик Хан, представляющий оппозиционную Лейбористскую партию, считает, что к 2050 году Великобритания может вновь стать членом Евросоюза.

В опубликованном в пятницу интервью итальянской газете La Repubblica мэр ответил утвердительно на вопрос журналиста о том, видит ли он страну в ЕС к 2050 году. «Я очень в это верю. Я думаю, что в течение следующих 10 лет снова будет много дискуссий по этому вопросу. Это долгий процесс, как в 1970-х годах, когда Великобритания присоединилась к сообществу», — сказал Хан.

Последние опросы общественного мнения показывают, что лейбористы опережают по популярности правящую Консервативной партией и имеют высокие шансы победить на парламентских выборах, которые должны состояться в стране до конца 2024 года. Официальная программа партии предусматривает более тесное взаимодействие с ЕС, но не возвращение королевства в состав Евросоюза.

«Я как мэр сделаю все, чтобы правительство [лейбористов] было как можно более проевропейским. Мы не собираемся возвращаться в ЕС в ближайшее время. Но лейбористское правительство может снова стать очень близким к ЕС, — продолжил Хан. — Лейбористы уже давно говорят о большем сближении с ЕС. Конечно, мой приоритет — Лондон, а приоритет партии — страна и победа на выборах 2024 года». (ТАСС)

