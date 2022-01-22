Крым никогда не вернется в состав Украины . Таким мнением поделился глава военно-морских сил ФРГ вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах в пятницу, 21 января, выступая на конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара.

«Крымского полуострова нет, он никогда не вернется», — ответил он на вопрос о ситуации в Украине.

Принадлежность полуострова России «это факт», добавил он.

Говоря о странах, желающих вступить в НАТО, вице-адмирал отметил соответствие Грузии вступлению в альянс, но счел ее членство «неразумным» (iz. ru)