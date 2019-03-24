Румыния переносит посольство в Израиле в Иерусалим

Премьер-министр Румынии Виорика Данчилэ заявила в воскресенье, что посольство страны в Израиле будет перенесено из Тель-Авива в Иерусалим.

«Я рада объявить сегодня перед аудиторией АИПАК (Комитет по американо-израильским общественным отношениям), что после завершения анализа всеми конституционными субъектами, участвующими в процессе принятия решений в моей стране, и, при полном согласии, я, как премьер-министр Румынии, и правительство, которое я возглавляю, переместим посольство Румынии в Иерусалим, столицу Израиля», — приводит слова Данчилэ пресс-служба румынского правительства.

Она отметила, что президент США Дональд Трамп открыл посольство в Иерусалиме, и этот шаг впечатлил «румынский народ». Данчилэ отметила, что Израиль и США это «особые стратегические партнеры Румынии», она сообщила, что в будущем запланировано совместное заседание румынского и израильского правительств.(РИА Новости)