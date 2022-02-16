Врач-терапевт Андрей Звонков заявил, что люди, страдающие от бронхиальной астмы, тяжелее переносят «омикрон»-штамм коронавируса.

Он напомнил, что астма — это бронхоспастическое состояние, приступы удушья из-за отеков бронхов. Часто этот недуг связан с аллергенами. «Омикрон» также вызывает обострение бронхита или острый бронхит.

«У нас уже есть предрасположенность к бронхиальным проблемам. Если добавить еще один фактор, который вызывает отек слизистой бронхов, воспаление бронхов — это провоцирующий фактор, и астматики это все будут переживать тяжелее», — объяснил специалист URA.RU.

В свою очередь врач-пульмонолог Сергей Пурясев уточнил, что коронавирус, как и любой другой вирусный процесс, отрицательно влияет на больных, страдающих бронхиальной астмой.

Также он отметил рост числа людей, больных астмой.

«Это происходит потому, что ухудшается экология, загазованность, запыленность, курить не бросают, инфекции наваливаются, иммунитет деформируется, развивается больше аллергических заболеваний за счет химизации процессов», — подчеркнул врач.