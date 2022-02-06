Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган переносят коронавирусную инфекцию нового типа (COVID-19) в легкой форме.

Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, глава турецкого государства написал в воскресенье, 6 февраля в Twitter.

«Сегодня утром врач провел плановое обследование. Слава Всевышнему, ничего плохого нет»,- следует из публикации.

Эрдоган отметил, что продолжает работать вместе с супругой из дома.

Накануне глава государства сообщил в Twitter, что заразился коронавирусом.

«Сегодня я и моя супруга почувствовали некоторые симптомы, и провели тест на COVID-19, который дал позитивный результат. Речь идет об омикрон-штамме. Болезнь протекает в легкой форме. Продолжу работать в домашних условиях. Надеюсь на ваши молитвы», — написал турецкий лидер.