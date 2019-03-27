Руфат Дадашов: Мы хотели победить

Форвард сборной Азербайджана Руфат Дадашов прокомментировал ничью в товарищеском матче с командой Литвы в Баку (0:0).

«Играли дома и хотели победить перед своими болельщиками. Ради этого боролись с первой и до последней минуты. На поле шла хорошая борьба. Мы хотели победить, но, к сожалению, нам этого не удалось добиться. Будем еще больше работать. Впереди у сборной домашние матчи отборочного этапа ЕВРО-2020 с Венгрией и Словакией. Постараемся добиться хорошего результата, как бы трудно ни было. Для это сделаем все, что в наших силах», — заявил Дадашов.