26 июня в Баку состоится главное светское событие лета, которое оставит след в культурной хронике столицы.

В рамках Baku Fashion Expo 2022 в Manzara Sky известный азербайджанский дизайнер Руфат Исмаил представит коллекцию Haute Couture — «Xarıbülbül» by AFFFAIR, сообщает #.

Мероприятие организовано Ассоциацией дизайнеров моды Азербайджана.

Свое название коллекция получила неслучайно. Одной из своих задач дизайнер считает привлечение внимания к традициям и культуре Азербайджана, а цветок харыбюльбюль является символом Карабаха, объединяющим прошлое, настоящее и будущее страны. Это не первая коллекция, в которой Руфат Исмаил обращается к приемам и техникам различных исторических периодов, вдохновляясь азербайджанскими культурными кодами.