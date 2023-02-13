Интервью # с помощником президента Конгресса азербайджанцев Швеции по общественным делам Руфатом Мирзоевым:

— Расскажите, пожалуйста, о себе.

— Я родился и вырос в Баку, учился в школе № 175, что на проспекте Иншаатчылар. После окончания школы поступил в Американский университет в Баку, оттуда уже перевелся в Государственный институт кооперации. После окончания вуза я работал в нефтяных компаниях. В 2011 году я приехал в Швецию по студенческой визе продолжать свое образование. Здесь я нашел себе работу и получил трудовую визу. Через пять лет я уже стал гражданином Швеции.

— Как сложилась ваша дальнейшая судьба?

— Я стал работать в Пенитенциарной службе при Министерстве юстиции. Проработав там 4,5 года, я занял должность администратора в полиции города Эскелстена, после служил в Стокгольме.

— Вы стали героем шведских и азербайджанских СМИ после случая, когда вы обезвредили в Стокгольме вооруженного мужчину. Повлиял ли этот случай на вашу дальнейшую жизнь?

— Этот случай в 2016 году оказал довольно-таки значимое влияние на мою карьеру. Я ехал в почтовое отделение и, выйдя из автомобиля, увидел вооруженного мужчину, который угрожал женщине. Как потом выяснилось, эта женщина была знакомой того мужчины. Я позвонил в полицию, затем положил мобильный телефон в карман, чтобы на другом конце провода слышали происходящее. После я подошел к мужчине и обезвредил его, отняв у него пистолет.

Хочу сказать, что я с детства занимаюсь джиу-джитсу. Я ученик президента Федерации джиу-джитсу Азербайджана Мирали Сеидова и до сих пор поддерживаю с ним связь. Возвращаясь к тому случаю, то полагаю, что я ничего геройского не совершал. Любой среднестатический азербайджанец поступил бы также. Сказалось бы наше воспитание: если женщина оказалась в беде, то ей нужно прийти на помощь. Иначе это будет не по-мужски.

Я был тогда номинирован на звание «Герой Стокгольма», правда не получил его. Со стороны полиции меня наградили грамотой, что впоследствии сказалось на моем поступлении на полицейскую службу. Из всех кандидатов на работу в полиции я смог пройти в тройку претендентов. Недолгое время проработав в полиции, я перешел на работу в Миграционную службу.

— В чем для вас заключается особенность Швеции?

— Швеция — удивительная страна, как в плане природы, так и людей. Для меня это страна с суровым климатом и теплыми людьми. Особенно меня удивляло на первых порах одна особенность шведской культуры. В 1967 году состоялась языковая реформа. Было решено не использовать обращение на «вы». С того момента местоимение «вы» используется как множественное число. Люди друг к друг могут обращаться только на «ты». Только к королю можно обращаться, говоря ему «вы».

В целом, шведы очень трудолюбивый, справедливый и демократичный народ, ценящий в представителях другой нации эти же ценности.

— Как вы оцениваете деятельность Конгресса азербайджанцев Швеции (КАШ)? Что знают шведы про Азербайджан?

— Одним из последних крупных мероприятий КАШ было проведение футбольного турнира между различными диаспорами Швеции. Это событие вызвало большой резонанс и укрепило связи между этническими структурами Швеции. КАШ является примером для многих организаций азербайджанской диаспоры Европы. Мы налаживаем тесные связи с общественными организациями и государственными институтами Швеции, доводим до общественности реалии Азербайджана, пропагандируем нашу культуру и историю.

Расскажу вам одну интересную деталь. Известный норвежский путешественник Тур Хейердал верил сагам, записанным в 1241 году исландцем Снорри Стурлусоном. Они повествуют об основателе рода королей викингов Одине, который прибыл в Скандинавию из далекой страны, именуемой Асер. Короля так и звали — Асер-Один. В сагах указывается и место, где проживал легендарный народ Асер: Кавказ. А если к этим фактам добавить также то, что в шведском языке буква «з» читается как «с», то выходит, что название народа было не Асер, а Азер. Это очень интересная параллель между нашими странами.

Шведам очень интересна азербайджанская музыка, в частности мугам. Они даже слушают композиции Вагифа Мустафазаде, который соединил мугам и джаз. И понятное дело, что Азербайджан в первую очередь известен шведам как страна, в которой работали братья Нобель и их племянник Эммануил. Последний в своих заметках очень тепло отзывался о Баку.