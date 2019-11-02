РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви

Русская православная церковь (РПЦ) объявила о прекращении евхаристического общения с главой Элладской церкви (ЭПЦ) архиепископом Афинским Иеронимом. С таким заявлением в эфире телеканала Россия- 24 выступил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

При этом он отметил, что представители РПЦ готовы продолжить общение с архиереями, не признающими «новую» церковь Украины (ПЦУ).

Ранее синод Русской православной церкви уполномочил патриарха Кирилла не поминать предстоятеля ЭПЦ во время богослужений в случае, если он признает «новую» церковь Украины и во время служб будет молиться за главу ПЦУ «митрополита» Епифания.

В октябре Архиерейский собор Элладской церкви наделил архиепископа Иеронима правом решать признавать ли автокефалию ПЦУ. Часть служителей Элладской церкви выступали против признания «новой» церкви Украины, однако на соборе не проводилось голосование по этому вопросу.

Архиепископ Иероним направил главе ПЦУ Епифанию Думенко письмо с сообщением о признании автокефалии и поздравлениями. В РПЦ заявили, что сожалеют о решении ЭПЦ, а также выразили надежду, что другие поместные православные церкви не будут следовать этому примеру.

Напомним, ПЦУ была создана в декабре 2018 года. С такой инициативой выступили Петр Порошенко, занимавший пост президента страны, и Константинопольский патриарх Варфоломей. 6 января Константинополь передал главе ПЦУ митрополиту Епифанию (Думенко) томос об автокефалии (iz.ru)