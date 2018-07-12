Россия назвала учения Украины и США в Черном море «игрой с огнем»

Проведение украино-американских учений Sea Breeze-2018 в Черном море Москва рассматривает как попытку дестабилизировать ситуацию в регионе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает пресс-служба ее ведомства в Twitter.

При этом участие Украины в подобных учениях она сравнила с «игрой с огнем».

«Рассматриваем проведение учений как попытку в очередной раз спровоцировать напряженность, причем не только на юго-востоке Украины, но и на Черном море в целом. Ответственность за возможные негативные последствия несут те страны, которые втягивают Украину в опасные игры с огнем и постоянно обвиняют Россию в том, что она угрожает региональной стабильности», — отметила Захарова.

Как известно, учения Sea Breeze проводятся с 1997 года, а с 2014-го проходят ежегодно. В них, кроме США и Украины, традиционно принимают участие корабли и других стран НАТО. В этом году в учениях принимают участие корабли ВМС Турции и Болгарии.

О начале военных маневров в Одессе было официально объявлено 9 июля. Учения, как сообщала пресс-служба украинских ВМС, будут проводиться в Одесской и Николаевской областях, а также в северо-западной части Черного моря.

7 июля в акваторию Черного моря для участия в учениях вошел флагман Шестого флота США, командный корабль USS Mount Whitney. С его борта будет вестись непосредственное управление. В учениях будут задействованы 29 кораблей, катеров и судов, одна подводная лодка, 25 самолетов и вертолетов, а также около трех тысяч человек.

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