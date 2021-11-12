Семь военных кораблей ВМС Румынии, США, Турции и Украины провели в пятницу учения в международных водах у румынского берега Черного моря.

В маневрах приняли участие румынский фрегат «Мэрэшешть», американские эсминец Porter, штабной корабль Mount Whitney и танкер John Lenthall, турецкий фрегат «Явуз», а также украинские десантный корабль «Юрий Олефиренко» и патрульный катер «Славянск».

Цель учений, согласно румынскому военному ведомству, — «укрепить способность реагирования НАТО в Черном море путем применения стандартных процедур альянса в кризисных ситуациях и повысить уровень взаимодействия между ВМС стран-участниц».

После завершения маневров американские военные корабли будут 12-14 ноября находиться в порту Констанца, где намечены встречи командующего 6-м флотом США, вице-адмирала Юджина Блэка с румынскими официальными военными представителями, отметило Минобороны.

Как передает ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Минобороны Румынии.