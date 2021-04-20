Россия провела учения флота и авиации в Черном море

Россия провела в акватории Черного моря «в рамках контрольной проверки сил флота за зимний период обучения» учения кораблей Черноморского флота (ЧФ) при поддержке авиации. В них, как говорится в сообщении пресс-службы ЧФ, распространенном во вторник, 20 апреля, были задействованы более 20 кораблей и катеров Черноморского флота, а также три эскадрильи штурмовиков объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО). Ранее более 50 самолетов ЮВО были переброшены на аннексированный Россией украинский полуостров Крым «в рамках Черного моря».

В тот же день Москва ввела временные — до 24 апреля — ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на международное извещение для пилотов (NOTAM). «Район объявлен временно опасным для полетов воздушных судов», — говорится в документе. Согласно координатам, в зону ограничения полетов до высоты 19 тысяч метров входит воздушное пространство над южной частью Крыма, прилегающими к Южному берегу Крыма территориальными водами, а также над частью международных вод Черного моря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, однако, заявил, что в Кремле не располагают данными об ограничениях на полеты.

Ранее Россия сообщила, что с 24 апреля по 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды РФ для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря. Основанием для такого решения стало проведение в этих районах учений российского флота.