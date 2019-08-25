Рейтинг популярности Макрона восстановился до показателя августа 2018 года

Показатель популярности президента Франции Эмманюэля Макрона возрос этим летом и восстановился до показателя августа 2018 года, составив в текущем месяце 34%.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствует опрос, проведенный службой Ifop по заказу еженедельной газеты Le Journal du Dimanche. Согласно его данным, опубликованным в воскресенье, в августе поддержка населением французского лидера увеличилась на 2%.

Газета отмечает, что уровень популярности президента, по данным опросов последних восьми месяцев, либо остается стабильным, либо возрастает. В целом за период с июня по август он увеличился на 4%. Это лучше, чем наблюдалось за аналогичный период нахождения у власти у Франсуа Олланда (17% в августе 2014 года), но хуже, чем у президента Николя Саркози (45% в августе 2009 года).

Таким образом, теперь популярность Макрона восстановилась до того показателя, на котором она находилась в августе 2018 года. Резкое ухудшение отношения французов к президенту произошло в декабре прошлого года, когда в стране в полную силу развернулось движение протеста «желтых жилетов». Тогда Макрона поддерживали лишь 23% населения. Негативно на популярности президента в 2018 году сказался и скандал с сотрудником его администрации Александром Беналля, уличенным в избиении манифестантов и подозреваемом в целом ряде других правонарушений.

Теперь, как показал опрос, деятельностью Макрона остаются недовольны 66% опрошенных. В то же время стало очевидным, что в наибольшей степени популярность президента возросла у группы французов в возрасте менее 50 лет — по своим профессиям коммерсантов, ремесленников, глав предприятий. Причем у последних отмечен показатель в 45%, что представляет собой рост на 7%. Также растет популярность Макрона у тех французов, которые по своим взглядам близки к партии «Европа-Экология-«Зеленые» (41% положительных отзывов, что представляет собой улучшение показателя на 14%).