Реформы нужно поощрять: реализованные инициативы Джейхуна Байрамова

Не опасаясь быть обвиненным в копировании советского радостно-оптимистического тона повествования, выскажусь в том духе, что в Азербайджане происходят важные социально-экономические преобразования. Недавно Президентом Азербайджана был подписан Указ о повышении минимальной заработной платы, а также зарплат и довольствий целого ряда государственных служащих и бюджетников.

Таким образом, вырастут и заработные платы учителей — в среднем на 20% и на 40%, а также вырастут ежемесячные должностные оклады сотрудников целого ряда бюджетных организаций, а также военнослужащих.

Да, хотелось бы еще больших минимальной и средней зарплаты. А еще, хотелось бы стремительных и всесторонних реформ. Но, мечтая обо всем этом, нужно все же признавать и уже осуществленные преобразования. А они есть и очень радуют. К примеру, в 2018-2019 учебном году количество общественных мест для получения степени бакалавра увеличилось на 66% и достигло от 12300 до 20500, что составляет 42 % от общего плана приема.

Для сравнения замечу, что в прошлом году этот показатель составил 27%. Прогресс есть? Есть. Надо это отмечать? Надо. Идем далее. Демонстрация социальной направленности государственной политики в нашей стране нашла свое отражение и в том, что был подписан Указ Президента Азербайджана Ильхама Алиева о возмещении платы за обучение за счет государственного бюджета для инвалидов I и II степени, а также для лиц в возрасте до 18 лет и с ограниченными физическими возможностями. И это тоже, вне всякого сомнения, позитивный момент, о котором также следует писать.

Следует отметить, что в настоящее время на уровне бакалавриата и магистратуры высших учебных заведений, а также средних специальных учебных заведений обучается около 2500 лиц с ограниченными физическими возможностями. Иными словами, перед нами конкретные шаги со стороны главы государства, способствующие развитию образования для этой категории обучающихся на постоянном датировании. Цель этой реформы, которая осуществлена благодаря нынешнему министру образования Джейхуну Байрамову, состоит в том, чтобы предоставить молодежи возможность получения высшего образования с различным уклоном образования за счет государственных средств и расширить его.

Принимая во внимание важность социально-экономического развития Азербайджана, выделяются места более востребованным кадровым направлениям. И еще. Согласно соответствующим решениям Кабинета министров, бакалавры имеют доступ к средним специальным учебным заведениям на платной основе. Тем временем суббакалавры, не участвуя во вступительных экзаменах, по соответствующим специальностям высших учебных заведений получили право на поступление в бакалавриат .

Следует отметить, что по окончательным результатам республиканских олимпиад по учебным предметам в этом году было объявлено 299 победителей, и они имеют возможность поступить в вуз без вступительных экзаменов. Согласно новым правилам, абитуриенты, зачисленные на международные аккредитованные программы обучения, также смогут получить внеконкурсное поступление в высшие учебные заведения. Ну чем не позитивные, достойные всяческого одобрения шаги, осуществленные по инициативе министра образования Джейхуна Байрамова и закрепленные Указами главы государства?! Очень хочется верить, что такого рода шагов социального характера, способствующих повышению качества образования в нашей стране, будет еще больше.