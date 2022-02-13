Новость, которая даже для 2022 года выглядит обескураживающей: президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил провести 12 марта досрочные выборы президента, а сам объявил, что свою деятельность на этом посту фактически сворачивает. На внеочередной сессии Народного совета Бердымухамедов заявил, что два года назад достиг «возраста пророка», что он устал и что «дорогу к государственному управлению на новом этапе развития нашей страны надо дать молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности».

11 февраля исполнилось 15 лет с момента заступления бывшего стоматолога предыдущего президента Сапармурата Ниязова на должность Главнокомандующего Нейтральным Туркменистаном — все, мол, хватит.

Последние лет семь из этих пятнадцати над Бердымухамедовым за пределами Туркменистана было принято потешаться, пишет Новая Газета. Он и сам регулярно давал поводы: стрелял по мишеням на учениях что ваш коммандос, устраивал для чиновников велосипедные прогулки, качался с ними в тренажерном зале, пел песни со специально обученными внуками, писал множество книг об истории чая, собак, лошадей и туркменской кулинарии.

При этом в самой стране всем было не до смеха:

Туркменистан давно испытывает продовольственный кризис, в стране банально не хватает хлеба. При этом перед заседанием Народного совета в Ашхабаде стали вылавливать бездомных, а в ресторанах — проверять расположение портретов Аркадага;

в стране официально не зарегистрировано ни одного случая коронавируса, но жителей обязывают носить маски, причем только белые. За черные — штраф 50 манатов (десятая часть от средней зарплаты, с которой тоже перебои), потому что черные — это «траур, а у нас праздник»;

у республики явно не все в порядке с безопасностью, поскольку растет наркотрафик из Ирана, да и талибы Афганистана постепенно превращаются в осязаемую угрозу для страны.

В таких условиях уход Бердымухамедова с поста выглядит классическим трюком азиатских лидеров нации (нечто подобное в 2019 году проделал Назарбаев в Казахстане):

Аркадаг оставляет президентский пост и необходимость разгребать все проблемы преемнику, а сам остается на других важных должностях, позволяя себе одновременно быть над схваткой и в то же время полностью держать страну под контролем.

Более того, «престол» фактически остается в семье: под «молодыми руководителями» Бердымухамедов явно имел в виду своего сына Сердара. Ему исполнилось 40 лет, и по Конституции он уже имеет право стать президентом — а все остальные должности он уже и так занимал.

Бердымухамедов-младший был и замглавы МИДа, и губернатором Ахалского велаята (в него изначально входил Ашхабад, но потом его сделали городом республиканского значения), и министром промышленности, и вице-премьером (им Сердар трудится и сейчас, а премьера в стране нет, главой кабмина является президент, то есть его папа).

К каким поворотам способна привести Туркменистан такая смена первого лица? Страна и без того в тяжелом социально-экономическом положении, а про планируемого будущего президента никак не скажешь, что это яркая, деятельная политическая фигура, хорошо проявившая себя на тех позициях, которые он занимал ранее.

Оценить создавшуюся ситуацию по просьбе # согласился туркменский журналист, редактор нидерландского сайта Turkmen.news Руслан Мятиев:

— Ситуация нежданно ожидаемая, если можно так выразиться. Изначально, когда было объявлено о проведении внеочередного заседания Халк Маслахаты, наши источники говорили, что будут большие заявления, будет объявлено о смене власти. Конечно, было ожидаемо, что Сердару дадут дорогу, но никто не ждал, что это случится так скоро. Казалось, Гурбангулы Бердымухамедов еще молод, свеж, бодр и активен. Таким, по крайней мере, его представляют населению по телевизору. Но что-то его подтолкнуло на принятие такого решения.

Люди с осторожным оптимизмом смотрят в будущее. Конечно, иллюзий не питает никто, ведь Сердар – сын своего отца, причем, еще живого. Да, первое время он будет зависеть от его мнения, будет находиться в его тени. Но даже на этом этапе, чтобы завоевать поддержку народа, Сердару нужно будет пойти на небольшие реформы. Люди устали от его отца, от атмосферы безысходности, от нищеты, от произвола силовиков, от коррупции, от голода. Последние 5-6 лет правления Бердымухамедова-старшего сильно ударили по благосостоянию населения. Границы закрыты уже два года, люди не видят своих детей и родителей, тысячи граждан за границей остались без денег, работы и легального статуса из-за истекшего срока паспортов.

Позитивные изменения в этих вопросах добавят Сердару поддержку населения.