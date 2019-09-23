Развитию женского предпринимательства мешают мужские стереотипы

Созданию малого и среднего бизнеса в стране в последнее время уделяется большое внимание. Число тех, кто открывает собственное дело, растет, но процент женщин среди предпринимателей невелик. Так, по данным на первое полугодие, из числа индивидуальных предпринимателей 78,4% мужчины, а 21,6% — женщины.

Как рассказал «Зеркало» председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев, он был удивлен, когда узнал, что в стране создана Ассоциация по развитию женского предпринимательства. По его мнению, не нужно делить предпринимателей по гендерному, как, впрочем, и любому другому, признаку.

«Так, завтра может появиться ассоциация пожилых предпринимателей, предпринимателей — трансгендеров и т.д. Это уже расслоение предпринимательской сферы. Предприниматель должен обладать определенными профессиональными качествами и знаниями, а его пол, возраст или сексуальная ориентация не должны иметь какого-то значения для ведения бизнеса. Есть закон, и он един для всех»,- говорит он.

Тем не менее, по словам Н.Агаева, женщинам в нашей стране, вопреки сложившемуся в обществе мнению, заниматься бизнесом проще, чем мужчинам. Он отметил, что даже налоговые органы к ним более лояльны.

«В Азербайджане много женщин занимается мелким предпринимательством. Например, если женщина выращивает кур, а потом торгует куриными яйцами, или лимонами из своего сада, то она уже предприниматель. Другое дело, что такой вид деятельности у нас не регистрируют, а государство закрывает на это глаза, позволяя зарабатывать без легализации»,- сказал эксперт.

Н.Агаев заявил, что немало женщин занимается ковроткачеством и пчеловодством, и при правильном подходе, на этом можно неплохо зарабатывать.

Вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов заявил # о том, около 22% женщин-предпринимателей — это в общем-то небольшая цифра, но и этих женщин особо не видно.

«Как правило, даже если бизнес записан на женщину, за ее спиной стоит мужчина. Есть, конечно, женщины, которые самостоятельно ведут свой бизнес, обычно в сфере торговли, но их мало. Причина — в особенностях отечественного менталитета. Многие мужья не разрешают своим женам заниматься предпринимательством, а то и просто где-то работать. Они ревнуют своих жен, не желая, чтобы те контактировали с другими мужчинами. К тому же, им кажется, что жены, занимающиеся бизнесом, не уделяют должного внимания семье. Плюс ко всему, если жена экономически зависима, ею можно управлять, не боясь того, что она уйдет. Тут все дело в том, что такие мужчины не уверены в себе»,- заявил Дж.Исмаилов.

Он отметил, что иногда мужчина и сам толком не зарабатывает, и жене не разрешает. Их вынуждены содержать родители. Изменить такое отношение к женщинам, по мнению эксперта сложно, но возможно.

«Нужно работать, прежде всего, с мужчинами, объяснять им, что нельзя мешать женщинам заниматься бизнесом, зарабатывать деньги. С мужем,-говорит Дж.Исмаилов, — может что-то случиться, и надо, чтобы жена могла позаботиться о себе и о своих детях самостоятельно. Это большая, трудоемкая работа, и нужна специальная образовательная программа, которую бы осуществляли соответствующие государственные организации, такие как Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей, Министерство образования. Кроме того, надо привлекать к работе организации, в которых трудится много молодых кадров, например, банки».

По его словам, к подобным программам необходимо привлекать профсоюзы, так как они имеют большой опыт в данной сфере. Эксперт уверен, что альянс государства, профсоюзов и работодателей в этом вопросе принесет свои плоды, и количество женщин-предпринимателей в стране существенно увеличится.

«Напомню, что есть распоряжение Кабинета министров о совместном проведении с профсоюзами образовательных мероприятий и мероприятий в области занятости. Необходимо, чтобы просветительские программы, связанные с женской занятостью, проводились во всех районах страны в сотрудничестве с исполнительной властью. Хорошо бы обязать районные ИВ регулярно давать отчеты о том, на сколько увеличилось число женщин, занятых в бизнесе», — сказал он.

Такие проекты, как отмечает Дж.Исмаилов, следует широко освещать в прессе, чтобы о них узнало как можно больше людей. Только в случае соблюдения всех пунктов, по его мнению, можно добиться успеха.

По его словам, чтобы привлечь женщин к предпринимательству можно применять к ним гибкое налогообложение, брать с них меньший налог на прибыль.

Экономист Натиг Джафарлы отметил #, что в Азербайджане участие женщин в бизнесе — огромная проблема, потому что для этого есть общественные преграды.

«Уклад жизни, особенно в регионах, окружение зачастую не приветствует то, что женщины занимаются бизнесом. Потому,- говорит эксперт,- помимо решения экономических и социальных проблем, создания нормальной конкурентной среды в экономике, нужно менять взгляды в обществе на то, чтобы женщина становилась предпринимателем, была успешной и независимой».