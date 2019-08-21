Расшифровка записей «черного ящика» выяснит причины крушения МиГ-29

«Я собрал в интернете информацию о крушениях такого типа, ознакомился с ними. В большинстве таких аварий пилот катапультировался. С чем связано, что самолет, которым управлял Рашад, потерпел крушение, остается загадкой. Показания «черного ящика» и расшифровка данных прольют свет на это».

Как сообщает Report, об этом на церемонии похорон пилота потерпевшего крушение в ходе учебно-тренировочных полетов самолета МиГ-29 ВВС Азербайджана, полковника-лейтенанта Рашада Атакишиева сказал его тесть Габиль Гусейнли.

Г.Гусейнли напомнил, что исчезновение потерпевшего крушение самолета Р.Атакишиева с радара и прекращение радиосвязи произошло одновременно: «Всё покажут результаты расследования. Как мне известно, расшифровкой данных с «черного ящика» займутся в Азербайджане с привлечением специалистов».

Супруга Р.Атакишиева Кенуль Гусейнова сказала: «Мы верили, что Рашад вернется домой живым-невредимым. Но к сожалению, этого не случилось. Рашад был отважным человеком, патриотом своей страны. У него остались двое прекрасных детей, и они продолжат путь своего отца, станут достойными личностями».