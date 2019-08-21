Расшифровка записей «черного ящика» выяснит причины крушения МиГ-29

«Я собрал в интернете информацию о крушениях такого типа, ознакомился с ними. В большинстве таких аварий пилот катапультировался. С чем связано, что самолет, которым управлял Рашад, потерпел крушение, остается загадкой. Показания «черного ящика» и расшифровка данных прольют свет на это».

Как сообщает Report, об этом на церемонии похорон пилота потерпевшего крушение в ходе учебно-тренировочных полетов самолета МиГ-29 ВВС Азербайджана, полковника-лейтенанта Рашада Атакишиева сказал его тесть Габиль Гусейнли.

Г.Гусейнли напомнил, что исчезновение потерпевшего крушение самолета Р.Атакишиева с радара и прекращение радиосвязи произошло одновременно: «Всё покажут результаты расследования. Как мне известно, расшифровкой данных с «черного ящика» займутся в Азербайджане с привлечением специалистов».

Супруга Р.Атакишиева Кенуль Гусейнова сказала: «Мы верили, что Рашад вернется домой живым-невредимым. Но к сожалению, этого не случилось. Рашад был отважным человеком, патриотом своей страны. У него остались двое прекрасных детей, и они продолжат путь своего отца, станут достойными личностями».

| 2019-08-21T14:11:57+00:00 21 августа 2019, 16:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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