Генпрокуратура обнародовала изъятые из бортового регистратора («черный ящик») параметры полета разбившегося 30 ноября в Хызинском районе вертолета ГПС в момент падения.

В поступившей из Генеральной прокуратуры информации говорится: «Их анализ показывает, что вертикальная скорость вертолета превысила норму в нарушение инструкции полета, что привело к потере управления вертолетом и крушению».

Отметим, 30 ноября в результате крушения военного вертолета Государственной пограничной службы во время учебных полетов на авиационном полигоне «Гарагейбат» в Хызинском районе, погибли 14 военнослужащих, 2 получили ранения.