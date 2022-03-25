Китай опроверг информацию, что второй «черный ящик» Boeing 737 был найден поисковой командой. Речь идет о регистраторе полетных данных (FDR). Как сообщает Xinhua News Agency., он все еще не найден.

Ранее сообщалось, что на месте крушения обнаружили второй «черный ящик» — регистратор полетных данных (FDR). Об этом сообщили в специализированном издание Управления гражданской авиации КНР.

Первый «черный ящик»(CVR) поисковая группа обнаружила еще в среду, 23 марта. Он был доставлен в лабораторию по декодированию в Пекине.

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании China Eastern, следовавший из Куньмина в Гуанчжоу, разбился на юге Китая 21 марта. На его борту находились 132 человека, в том числе 123 пассажира и девять членов экипажа.