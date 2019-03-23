Расходы госказны на инвестиционные проекты достигли уровня 2014 года

Строительство в рамках различных проектов не только вторая по значимости после нефтяной сфера экономики, но одно из мощных направлений непрозрачного расходования бюджетных средств.

Об этом сказал накануне известный экономист Губад Ибадоглу, отметивший, что за последние десять лет из государственной казны на различные строительные проекты было выделено 53 млрд. 206 млн. манатов. Среднегодовая сумма затраченных на эти цели средств составила 4 млрд. 837 млн. манатов.

«И хотя на эту статью ежегодно приходится 30-35% бюджетных расходов, информация о том, кто, где и как расходует эти средства, скрыта не только от общественности, но даже от членов парламента. Это объясняется наибольшей подверженностью коррупции средств государственного бюджета, выделяемых на эти цели», — говорит Губадоглу.

Экономист отметил, что из бюджета текущего года на различные строительные проекты будет выделено 6 млрд. 390 млн. 600 тыс. манатов. Но при этом нет ни классификации, ни даже распределения средств по проектам.

Напомним, что расходы государственной казны на инвестиционные проекты достигли своего пика в годы устойчиво высокой цены нефти. К примеру, в 2012 году эта статья бюджета составила 6 млрд. 960 млн. 700 тыс. В 2013 году расходы народного кошелька на инвестиционные проекты даже приблизились к семи миллиардам – 6 млрд. 915 млн. манатов.

Примечательно, что уже через год ввиду снижения цены нефти эти расходы сократились до 6 млрд. 259 млн. манатов. Прошедшие на волне падения нефтяных индексов 2015-2017 гг. запомнились не только заявлениями о начале постнефтяной эпохи и диверсификации экономики, но также резким сокращением этой статьи бюджетных расходов. В 2015 году средства на инвестиционные проекты сократились до 4 млрд. 994 млн. 400 тыс. манатов; 2016 – 2 млрд. 707 млн. манатов ; 2017 – 2 млрд. 712 млн. манатов.

Минувший год отметился благоприятной нефтяной конъюнктурой, ослабла реформаторская риторика правительства, упомянутая расходная часть бюджета возросла до 4 млрд. 884 млн. 400 тыс. манатов. В текущем году эта статья расходов увеличилась, приблизившись к уровню 2014 года.

По свидетельству экономиста Натига Джафарли, бюджетные вливания являются главным стимулом для развития зависящей от нефти местной экономики. «Основным игроком в экономике остается государство. Мы уже наблюдали, как сокращение бюджетных расходов на инвестиционные проекты почти на 4 млрд. манатов в 2016 году привело к катастрофическому падению ВВП на 3%. Это был наихудший показатель среди стран СНГ», — пояснил Джафарли.

С его слов, в такой ситуации единственный выход — это рассчитывать на экономическую активность посредством бюджетных вливаний, главным же образом, инвестиционных проектов, строительных работ и пр.