Ракитич в случае победы хорватов на ЧМ сделает татуировку на лбу

Хорватский футболист Иван Ракитич заявил о намерении сделать татуировку на лбу, если его команда победит французов в финальном матче чемпионата мира. Об этом полузащитник сборной Хорватии объявил на пресс-конференции в Москве.

«Я пожертвую своим дорогим лбом. Как вы видите, у меня там еще очень много свободного места, найдем и для татуировки», — сказал футболист.

При этом он добавил, что сам полон решительности разукрасить лоб, но сделает это лишь в том случае, если получит разрешение супруги.

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