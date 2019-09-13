Путин и Нетаньяху не обсуждали судьбу Иорданской долины

Планы руководства Израиля распространить израильский суверенитет на Иорданскую долину не обсуждались на встрече президента РФ Владимира Путина и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в Сочи, заявил в пятницу пресс-Секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает INTERFAX.RU.

«Нет, эта тема не затрагивалась», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос «Интерфакса».

10 сентября Нетаньяху заявил, что намерен в случае победы на парламентских выборах 17 сентября распространить суверенитет Израиля на Иорданскую долину.

«Есть одно место, на которое мы можем распространить израильский суверенитет после выборов», — сказал Нетаньяху. Он пояснил, что речь идет как раз об Иорданской долине и о ряде территорий к северу от Мертвого моря.

В пятницу израильский новостной сайт «Седьмой канал» передал слова Нетаньяху о том, что не услышал от президента РФ осуждения его намерений.

Между тем в МИД России выразили беспокойство в связи с планами властей Израиля, отметив, что они могут привести к эскалации напряженности в регионе.