Протестующая Прага

Уже давно с 1989 года столица Чехии Прага не видела таких многочисленных протестов. По данным полиции на Летенском поле собралось от 250 до 300 тыс. человек.

Место демонстрации выбрано неслучайно. Именно парк Летна в дни бархатной революции, которая привела к свержению коммунистического режима в 1989 году, стала местом крупнейших митингов и демонстраций. На нынешние митинги и демонстрации в столицу приезжают жители из других городов. Причем билеты на транспорт заказывают заранее, некоторых доставляют на автобусах организаторы протестов. Все соответствует чешским демократическим традициям. Ведь чешский парламент не намного моложе английского.

Что же выводит протестующих на улицы и площади Праги? Дело в личности премьер-министра Андрея Бабиша и его креатуры министра юстиции Марии Бенешовой.

Протесты буквально следуют за премьером еще с момента его работы министром финансов в прошлом правительстве. Участники демонстраций требуют отставки премьера Андрея Бабиша, так как возмущены ситуацией, связанной с его конфликтом интересов.

Демонстрантов не устраивает, что холдинг Agrofert получает крупные дотации из европейских фондов. До 2017 года нынешний чешский премьер Андрей Бабиш являлся владельцем упоминаемой фирмы, но в связи с ужесточением правил Евросоюза был вынужден перевести ее в трастовые фонды.

Протестующие граждане уверены, что премьер, используя свою должность, продолжает влиять на процесс предоставления дотаций холдингу Agrofert в размере €2,3 млн. Следствие ведет чешская прокуратура и аудиторы ЕС. Они подозревают, что для получения средств Бабиш, ранее занимавшийся бизнесом, создал фирму-однодневку и перевел средства на ее счета. В настоящий момент прокуратура решает вопрос о возможности уголовного преследования премьера. В начале июня в прессу попал черновой вариант доклада Еврокомиссии, где признается незаконное получение компанией Agrofert многомиллионных субсидий ЕС. В частности, в докладе говориться, что Еврокомиссия должна взыскать с компании премьера €17,5 млн.

В апреле в связи с выдвижением обвинений против Бабиша в отставку подал министр юстиции. Назначенная на его пост Мария Бенешова инициировала реформу, результатом которой стало ограничение срока полномочий руководства прокуратуры. Такая реформа давно обсуждается в Чехии, но в нынешних условиях способна заблокировать расследование против премьер-министра. Именно поэтому такие инициативы многие чехи рассматривают, как попытку развалить уголовное дело против премьера.

Сочетание этих событий вызвали резкое обострение протестов. Они организуются движением Milion chvilek (Миллион мгновений для демократии), которое возглавляет Микулаш Минарж. Официально движение возникло только в январе 2018 года, но с тех пор набрало значительную политическую и организационную силу.

Следующий вопрос заключается в том, каким образом многочисленные митинги в столице могут привести к политическим изменениям внутри Чехии.

Это особенно актуально на фоне событий в соседней Словакии. Там многотысячные протесты после убийства журналиста Яна Куцяка привели к поражению кандидата от партии власти на пост президента. В Словакии, скорее всего полностью изменится политический ландшафт.

В Чехии в ближайшей перспективе этого не произойдет. И тому есть объективные причины.

Ближайшие парламентские выборы пройдут только в 2021 году. Сейчас партия премьер-министра Бабиша ANO (ДА) располагает 78 мандатами, входящая с ней в коалицию социал-демократическая партия (ČSSD) — 15. Правительство поддерживает не входящая в коалицию компартия Чехии и Моравии (KSČM), у которой тоже 15 мест. Итого получается 108 голосов. Чтобы вынести вотум недоверия правительству и тем самым сделать возможными досрочные выборы, необходим 101 голос в Poslanecká sněmovna — Палате депутатов. Всего в ней 200 мест.

Не удивительно, что оппозиционным партиям не удалось вынести вотум недоверия действующему правительству Андрея Бабиша. Голосование состоялось в ночь на 27 июня, после дебатов, которые продолжались почти 17 часов. «За» проголосовали 85 депутатов, для вынесения вотума недоверия им требовалось на 16 голосов больше.

Электоральные позиции партии ANO пока протесты серьезно не поколебали. Ее рейтинг приблизительно 30% с незначительными колебаниями. Коалиция ANO с социал-демократами довольно устойчивая, так как для ČSSD досрочные выборы невыгодны, и они делают все, чтобы их предотвратить. Аналогично и с коммунистами.

Избиратели Бабиша — это люди старшего возраста. Для них обвинения в конфликте интересов и мошенничестве с европейскими дотациями мало что значат. Новыми налоговыми маневрами нынешнее правительство давит частный малый и средний бизнес, а за счет полученных денег финансирует свой ядерный электорат. Для пенсионеров дополнительные льготы гораздо важнее возможных мошеннических схем премьера и его министра юстиции.

Добавим к этому время года. Летом политическая активность обычно спадает и руководителям протестов придется вырабатывать другую тактику на период до осени.

Однако есть внешний фактор. В Евросоюзе не намерены закрывать глаза на дело с финансированием Agrofert. Хотя риторика Бабиша относительно ЕС все время ужесточается, тем не менее, ему придется считаться с возможными последствиями расследования европейских аудиторов.

Второй вариант — переход к более радикальным действиям. По примеру желтых жилетов во Франции. Сейчас такой вариант маловероятен, но в каком-то временном промежутке он может появиться. К тому же чешская экономика показывает все признаки замедления с переходом в стагнацию. Это может существенно ограничить финансовые возможности премьера.

Чехия — одно их ключевых государств на востоке Европы. Развитие в ней внутренней ситуации будет влиять на соседние страны.