Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Чехии Ян Липовский провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о совместных шагах для «сдерживания» России «от дальнейшей агрессии». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

В сообщении также отмечается, что стороны согласовали позиции Киева и Праги «на фоне агрессивных действий» Москвы и накануне ряда дипломатических контактов между США, НАТО, ОБСЕ и РФ.

Кроме того, дипломаты договорились о совместном визите в Украину министров иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии, который запланирован на февраль текущего года.

Еще они затронули вопрос «Крымской платформы». Липовский заверил Кулебу, что Прага полностью поддерживает этот формат.