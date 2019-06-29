Протестами рулит сама власть Грузии?

Свое видение происходящего в Тбилиси представил известный грузинский эксперт

***

Уже больше недели в Тбилиси проходят акции протеста с требованием отставки главы МВД Георгия Гахария. Митингующие обвиняют министра в жестоком разгоне акции в ночь на 21 июня, когда МВД применило против участников акции слезоточивый газ и резиновые пули. По версии МВД, действия полиции были не разгоном акции протеста, а ответными мерами на штурм парламента.

А в четверг в грузинском сегменте соцсетей появились призывы собраться на акцию в поддержку Гахария. Однако правящая партия «Грузинская мечта» призвала своих сторонников не устраивать акций в поддержку Георгия Гахария – «чтобы не допустить дополнительного напряжения в стране».

Другой показательный момент связан с лидером парламентской фракции оппозиционной партии Саакашвили «Единое национальное движение» Никой Мелиа. Личность эта активная и популярная в Грузии. И вот на днях 91 депутат от правящей партии проголосовали за приостановление его депутатского иммунитета. То есть, парламент Грузии дал согласие, чтобы Главная прокуратура обратилась в суд с ходатайством об аресте депутата.

Главная прокуратура обвинила оппозиционера в организации массовой акции с применением насилия, руководстве и участии в ней. В частности, правоохранители утверждают, что 20 июня Мелия убедил участников многотысячного протеста в центре Тбилиси напасть на полицейских и попытаться ворваться в парламент. Мелиа это отрицает.

Поначалу могло показаться, что власти идут на глупое обострение ситуации. Оно бы и произошло, если б Мелию реально арестовали и осудили. Однако его отпустили. Тбилисский городской суд не удовлетворил запрос Главной прокуратуры и отказался отправлять в предварительное заключение депутата парламента Нику Мелиа. Оппозиционера отпустили 27 июня под залог.

После заседания суда, Мелиа объяснил то, что его не отправили за решетку тем, что якобы власти не выдержали давления со стороны общественности и международного сообщества.

Многие, наверное, будут удивлены, однако все происходящее в Тбилиси укладывается в единую картину и находит свое логическое объяснение, если вчитаться в комментарии, которые согласился дать # известный грузинский политолог Гела Васадзе.

Вопросы перед ним были поставлены так — можно ли думать, что протесты уже пошли на спад, и оппозиции добиться более ничего не удастся, или есть ощущение, что митингующие будут упорно добиваться отставки Гахарии за непропорциональное применение силы? И почему теневой правитель Грузии Бидзина Иванишвили пошел-таки на ряд уступок – отставка спикера Кобахидзе, переход на пропорциональную систему выборов, освобождение всех задержанных на последних митингах? Власть чего-то испугалась, дала трещину?

Васадзе называет случай с Гавриловым «закономерной случайностью, запустившей цепь событий. Закономерной, потому что таких визитов как в случае с Гавриловым в последнее время было слишком много. И когда-нибудь это должно было произойти».

По словам политолога, с уходом в отставку главы парламента Кобахидзе ничего на спад не пошло. «Сейчас проблема в непропорциональном применении силы полицией. Таком применении силы, при котором был нанесен серьезный урон здоровью людей, а это уже преступление. И тут нужно четко разделять ответственность уголовную и политическую. Да, политическую ответственность за действия МВД несет министр этого ведомства».

Но самое любопытное, Васадзе считает, что протесты эти хоть и управляемые, но за ними точно стоит не оппозиция, не ЕНД: «Скорее всего, это группы внутри власти, которым очень не нравится Гахария. Либо сам Бидзина Иванишвили. Потому что его в последнее время преследует пример недавнего теневого правителя Молдовы, олигарха Влада Плахотнюка, к которому просто приехали и сказали — пора уходить. Причем в данном случае, в отличие от Молдовы, третий (Москва) явно лишний, Брюсселя и Вашингтона будет достаточно, чтобы решить вопрос с Бидзиной».

«Что же до министра Гахарии, это весьма амбициозный тип, за которым стоят очень большие силы. Он много чего контролирует в Грузии, и конкуренты хотят свалить его, чтобы занять эти выгодные позиции. А в целом, поскольку протесты управляемые, они могут как пойти на спад, так и вспыхнуть с новой силой», — заключил эксперт.