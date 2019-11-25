Проект закона о госбюджете на 2020 год принят во II чтении

Проект закона «О государственном бюджете на 2020 год» принят во II чтении на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Доходы госбюджета Азербайджана на будущий год прогнозируются на уровне 24 134,5 млн манатов, а расходы — 26 894,7 млн манатов.

Документ был обсужден и утвержден путем голосования.

Депутаты также приняли во втором чтении законопроекты «О госбюджете Фонда страхования от безработицы на 2020 год», «О прожиточном минимуме на 2020 год» и «О пределе критерия нуждаемости на 2020 год».

Прожиточный минимум на 2020 год по стране установлен на уровне 190 манатов, для трудоспособного населения — 201 манат, для пенсионеров — 157 манатов, для детей — 170 манатов. Предел критерия нуждаемости установлен в размере 160 манатов.