На состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса новый законопроект «О медиа» был вынесен на обсуждение в первом чтении.

Как сообщает Report, после обсуждений проект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

Состоящий из 9 глав и 78 статей, законопроект определяет организационные, правовые и экономические основы деятельности СМИ, а также общие правила получения, подготовки, передачи, производства и распространения массовой информации.

В то же время обсуждения законопроекта в расширенном формате с участием представителей медиа будут продолжены.

Как сообщает АПА, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса заявил председатель парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли.

А.Гусейнли сказал, что в настоящее время наша единственная цель — защитить этим законом права представителей медиа, продемонстрировавших пример патриотизма до и после Отечественной войны.

Председатель парламента Сахиба Гафарова сказала, что об этом поговорила с председателем парламентского комитета по правам человека Захидом Оруджем: «Дата будет определена, и обсуждения с участием представителей медиа продолжатся».