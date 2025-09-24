Комитет Госдумы по обороне рекомендовал палате парламента одобрить в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность проведения призывных мероприятий на протяжении всего календарного года.

Законопроект был рассмотрен на сегодняшнем пленарном заседании Госдумы, и принят в первом чтении.

Согласно законопроекту, медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии будут организованы круглогодично.

Однако отправка новобранцев в войска сохранится в прежние сроки — дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Для некоторых категорий граждан предлагаются специальные периоды. В частности, сельских жителей, занятых в сезонных работах, планируется направлять в армию с 15 октября по 31 декабря. Педагогов образовательных организаций — с 1 мая по 15 июля. Для проживающих в районах Крайнего Севера предусмотрены два варианта: с 1 мая по 15 июля, либо с 1 ноября по 31 декабря.