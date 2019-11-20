Проект по регулированию бытовых отходов охватит еще три района Баку

С апреля будущего года пилотный проект по организации сбора, транспортировки и сортировки твердых бытовых отходов современными средствами, который осуществляется Департаментом жилищно-коммунального хозяйства города Баку совместно с британской компанией Mott MacDonald, будет поэтапно реализован в еще трех районах Баку – Низаминском, Ясамальском и Насиминском.

Как сообщает в среду Trend, об этом на пресс-конференции, посвященной проекту, сказал уполномоченный представитель руководства компании Mott MacDonald, руководитель концепции реформ по управлению сбора, транспортировки и сортировки твердых бытовых отходов в Баку Мартин Саймон.

Он сообщил, что в последующие годы проект будет реализован и в других районах столицы.

«В результате работ, проведенных за четырехмесячный период реализации проекта в Наримановском районе, бумажные и картонные отходы составили 25 процентов. Это очень хороший показатель. Если в первые дни реализации проекта для повторной переработки скапливалось шесть-семь тонн отходов, то сейчас эта цифра достигает 25 тонн», — сказал Саймон.