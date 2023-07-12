До конца срока эксплуатации существующего водоема для стока отходов при добыче золотой руды на месторождении «Гядабей» осталось 3 месяца, а на строительство второго еще не дано согласие, и эти вопросы были озвучены на встрече с эксплуатирующей компанией.

Об этом заявил на брифинге председатель комиссии, созданной для расследования ситуации в селе Сёюдлю Гедабейского района, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев.

«Компании было предложено временно приостановить эксплуатацию. Согласие достигнуто, и предложение будет направлено Кабинету министров», — сказал министр.

Он подчеркнул, что искусственный водоем-озеро в Гедабее был построен в 2011 году и предполагается проведение исследований относительно устойчивости этого озера.

Отметим, что распоряжением премьер-министра Азербайджанской Республики Али Асадова в селе Сёюдлю Гедабейского района создана комиссия для проведения мониторинга и оценки текущей ситуации, связанной с отходами.

В состав комиссии входят заместитель министра здравоохранения, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям, заместитель министра сельского хозяйства, начальник отдела промышленности и энергетики Аппарата Кабинета министров, начальник Государственной службы имущественных вопросов при министерстве экономики и глава Исполнительной власти Гедабейского района.

Комиссии поручено обеспечить проведение мониторинга и дать оценку текущей ситуации в области отходов в селе Сёюдлю Гедабейского района, обеспечить рассмотрение обращений граждан касательно охраны здоровья жителей и защиты окружающей среды, а также в соответствии с результатами мониторинга и оценки подготовить и представить в Кабинет министров соответствующие предложения.