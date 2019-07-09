Продюсер фильма «Жара в Баку»: Наша цель — влюбить зрителя в столицу Азербайджана с первого взгляда, раз и навсегда!

Известный российский продюсер, режиссер и актер, наш соотечественник Тимур Джафаров раскрыл новые подробности, связанные с выходом на экраны долгожданного фильма «Жара в Баку». Романтическая комедия не будет представлена в рамках фестиваля «Жара», о чем ранее сообщалось в некоторых СМИ.

Премьера фильма состоится в сентябре.

В интервью # Тимур Джафаров, являющийся продюсером кинопроекта, назвал дату и место этого события — 5 сентября в Центре Гейдара Алиева.

«Сразу после этого фильм можно будет посмотреть в кинотеатрах Азербайджана и России. Я очень переживал, что фильм не получится. Мы с Эмином Агаларовым задумали его задолго до начала очередного фестиваля «ЖАРА». Хотели снять, что называется, «историю в рамках истории». «Жара в Баку» «рождалась» не на съемочной площадке с заранее подготовленными декорациями. Фильм снимался в рамках одного из самых масштабных и популярных музыкальных фестивалей — «ЖАРА». А это значит, что в кадре оказывались не только наши актеры, но и звезды эстрады, а также многочисленные зрители и гости фестиваля. Когда ты снимаешь художественное кино, четко знаешь, что по сценарию в определенный момент в кадре должен появиться тот или иной предмет или герой. В нашем случае, было очень сложно контролировать съемочный процесс, потому что он проходил в режиме реального времени со всеми фестивальными репетициями и концертами звезд, пресс- конференциями и т.д», — рассказывает он.

Продюсер картины подчеркнул, что цель была достигнута: фильм получился именно таким, каким его задумывали.

«Думаю, зрители оценят. Нам не стыдно за нашу работу и я горжусь своей командой. Поверьте, никто за последние 10-20 лет не снимал такого рода картину о Баку, посредством которой зритель сможет познакомиться с нашим прекрасным городом», — заявил Джафаров.

Знакомство с Баку происходит через историю любви главных героев фильма — азербайджанца Мурада и русской девушки Даши.

«У меня нет сомнений, что после просмотра фильма, российские, да и не только российские зрители, влюбятся в мой родной город и обязательно захотят увидеть Баку собственными глазами. На это, впрочем, и рассчитан наш фильм – влюбить зрителя в столицу Азербайджана с первого взгляда, раз и навсегда!», — говорит продюсер.

Генеральным продюсером фильма «Жара в Баку» является народный артист Азербайджана, известный певец и композитор, один из организаторов фестиваля «ЖАРА» — Эмин Агаларов (EMIN).

Главные роли в фильме исполнили Диана Пожарская, ранее снявшаяся в клипе EMINA на песню «Невероятная», и актер Наиль Абрахманов.

«Мне очень нравится моя героиня. Спасибо всем, кто верил в меня и поддерживал. Очень люблю Баку, и просто в восторге от азербайджанской кухни. А еще здесь живут самые добрые и прекрасные люди», — заявила Пожарская.