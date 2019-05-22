Продажи Huawei в Таиланде упадут из-за приостановки сотрудничества с Google

Продажи смартфонов китайской телекоммуникационной корпорации Huawei в Таиланде резко упадут, поскольку из-за приостановки сотрудничества с Google покупатели уже начинают избегать бренда, переходя на продукцию конкурентов. Как сообщает ТАСС, к такому выводу пришли таиландские дилеры и эксперты отрасли.

Сотрудник исследовательской группы IDC Thailand Виирадеч Паничвисай считает, что местные потребители не захотят покупать смартфоны Huawei, подчеркнув неопределенность направления торговой войны между США и Китаем. «Во время 90-дневного ослабления торговых ограничений правительством США переговоры могут привести к положительным результатам, — предположил он. — Поскольку торговля высокотехнологичными товарами между США и КНР является сложной и взаимосвязанной, продолжение ссоры будет влиять на цепочку поставок для технологической отрасли в обеих странах, причем от этого никто не выиграет».

По словам специалиста, в краткосрочной перспективе высококлассные модели Huawei, такие как серия P30, которые были довольно популярными, могут столкнуться с тем, что люди переключатся на конкурирующие бренды — Samsung или Apple, поскольку пользователи, вероятно, будут обеспокоены безопасностью устройств. Паничвисай заявил это, ссылаясь на решение Google лишить Huawei доступа к обновлениям мобильной операционной системы (ОС) Android, новую версию которой американская компания выпустит к концу года. Это скажется на владельцах устройств, пользующихся банковскими приложениями, которым требуется определенный уровень безопасности.

Вместе с тем он не исключил, что если в нынешней ОС нет уязвимых мест, то подобные смартфоны Huawei будут продаваться еще не менее двух лет.