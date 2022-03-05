В Китае начались продажи нового гибридного кроссовера Aito M5, разработанного компанией Seres и производителем телекоммуникационного оборудования Huawei. Об этом сообщает Auto.ru.

Длина автомобиля составляет 4770 мм, ширина — 1930 мм, высота — 1625 мм. Колесная база — 2880 мм.

Главная особенность интерьера — медиасистема Huawei с дисплеем диагональю 15,6 дюйма. Она объединена в одну экосистему с другими гаджетами марки Huawei и имеет широкие онлайн-возможности.

Кроссовер Aito M5 оснащен адаптивными светодиодными фарами, передними сиденьями с вентиляцией и массажером, адаптивным круиз-контролем, панорамной крышей, системой кругового обзора.

Автомобиль оборудован 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 125 л. с., который работает исключительно в режиме генератора для подзарядки тяговой батареи. Колеса Aito M5 вращают электродвигатели. Суммарная мощность силовой установки составляет 503 л.с.

16 февраля сообщалось, что китайская компания Chery начала продажи в России обновленного семиместного кроссовера Tiggo.

Автомобиль получил новую решетку радиатора и видоизмененные светодиодные ходовые огни. В оснащение модели добавлены панорамная крыша, атмосферная подсветка, электрорегулировка пассажирского переднего сиденья в четырех направлениях. Кроме того, улучшено качество камер системы кругового обзора (iz.ru)