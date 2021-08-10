Евросоюз надеется, что ситуация с миграцией в Литве стабилизируется после приостановления Ираком авиаперелетов из Багдада в Минск, заявил во вторник пресс-секретарь Еврокомиссии.

«Мы рады видеть чрезвычайно конструктивный подход иракских партнеров и их конструктивную реакцию», – сказал он, выступая перед журналистами.

Пресс-секретарь Еврокомиссии констатировал, что Ирак сознает значение вышеуказанного вопроса для ЕС.

Напомним, что ранее Польша и Литва призвали руководство Евросоюза помочь им справиться с потоком нелегальных иммигрантов, проникающих на их территорию через границу с Беларусью. (Голос Америки)