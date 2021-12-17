Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выступил против приостановки АПЛ из-за коронавируса.

Некоторые клубы лиги, как сообщалось, выступают за приостановку чемпионата до 15 января.

«Вероятно, приостанавливать чемпионат неправильно. Но в плане графика нам надо быть более гибкими. До сих пор футбол держался благодаря тестам, дисциплинарным мерам, но сейчас все сложно.

Я не вижу большой выгоды [от приостановки АПЛ]. Мы вернемся, и все будет как прежде. Если вирус исчезнет, тогда я первым выступлю за приостановку, пойду домой и буду ждать, пока он не исчезнет. Но это, вероятно, не так. Так где же реальная польза от этого?

Мы надеемся, что сможем сыграть с «Тоттенхэмом» в воскресенье», – сказал Клопп. (sports.ru)