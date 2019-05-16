Приказом министра образования сменены проректоры некоторых вузов

В Азербайджане сменены проректоры некоторых высших учебных заведений.

По сообщению Report, соответствующий приказ подписал министр образования.

Согласно приказу, проректор БГУ по общим вопросам, доктор физико-математических наук Вугар Мехрабов снят с занимаемой должности и назначен проректором в Азербайджанский университет языков (АУЯ).

Кроме того, снят с должности проректор по общим делам Бакинского славянского университета (БСУ) Джафар Эйвазов. Он получил назначение на должность проректора БГУ по общим делам, а его место займет Абдул Халигов.

Отметим, что А.Халигов ранее работал в Азербайджанском государственном педагогическом университете. На должность проректора Азербайджанского государственного педагогического университета назначен Турал Джалилов, ранее работавший в АУЯ.