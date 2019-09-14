Причиной посадки A321 на кукурузное поле стало попадание птиц в двигатели

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный доклад по расследованию ЧП с самолетом Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершившим аварийную посадку в кукурузном поле, сообщил ТАСС со ссылкой на источник. По информации источника, промежуточный доклад подтверждает первоначальную версию аварии — отказ двигателей из-за попадания в них птиц.

«Промежуточный отчет готов. Он подтверждает основную версию авиапроисшествия —попадание птиц в оба двигателя, отказ силовых установок и потеря двигателями взлетной тяги»,— сказал источник агентству. По его словам, доклад будет опубликован в ближайшие дни.

| 2019-09-14T12:34:44+00:00 14 сентября 2019, 13:18|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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