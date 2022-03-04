Национальная безопасность США не будет подвергнута угрозе из-за отказа России поставлять и обслуживать ракетные двигатели. Об этом заявил Министр ВВС США Фрэнк Кендалл, передает SpaceNews.

«Я думаю, что наши пусковые задачи будут выполнены», — заявил он журналистам 3 марта. – Главный смысл программы, которую мы запустили несколько лет назад, это отход от двигателей РД-180. И на данный момент мне не сообщали о каких-либо серьезны опасениях, связанных с недавним решением Дмитрия Рогозина».

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия отменяет контракт на поставку в США двигателей РД-181, используемых в первой ступени ракеты Antares, и не будет обслуживать поставленные ранее в США двигатели РД-180, используемые в первой ступени ракет Atlas.

«Мы имеем контракт, планировалось в 2022-24 году дополнительно поставить 12 двигателей РД-181, велись также переговоры о поставке двигателей РД-181М с улучшенными характеристиками, но мы считаем, что в этой ситуации мы не можем дальше снабжать США нашими лучшими в мире ракетными двигателями, пусть они летают на чем-то еще, на своих метлах, эти поставки мы замораживаем», — заявил Рогозин в эфире канала «Россия-24».