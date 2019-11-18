При разгоне акции в Тбилиси задержаны 18 человек

МВД Грузии сообщило о задержании 18 человек за хулиганство и неповиновение полиции во время разгона акции протеста у парламента в центре Тбилиси.
Отряды МВД остаются на проспекте Руставели с целью соблюдения общественной безопасности и правопорядка.
Полиция призывает всех граждан соблюдать закон. «Министерство внутренних дел будет реагировать соответствующим образом на каждый факт правонарушения», — сказано в заявлении.
В понедельник МВД не раз предупредило митингующих о том, что блокировать входы в парламент и мешать работе депутатов запрещено законом, но они отказались расходиться. В результате были задействованы силы департамента по особым поручениям МВД. Участников акции вытеснили на проспект Руставели, где они продолжили митинговать. Все дороги вокруг парламента открыты для транспорта.