При разгоне акции в Тбилиси задержаны 18 человек

МВД Грузии сообщило о задержании 18 человек за хулиганство и неповиновение полиции во время разгона акции протеста у парламента в центре Тбилиси.

«В результате осуществленных полицейскими силами МВД мероприятий входы в законодательный орган расчищены от искусственных барьеров, все входы парламента освобождены, и законодательный орган может беспрепятственно продолжить деятельность», — говорится в заявлении на сайте МВД, сообщает sputnik-georgia.ru.
Среди задержанных один из лидеров партии «Гирчи» Зураб Джапаридзе, а также гражданские активисты Гига Махарашвили и Зука Бердзенишвили.

Отряды МВД остаются на проспекте Руставели с целью соблюдения общественной безопасности и правопорядка.

Полиция призывает всех граждан соблюдать закон. «Министерство внутренних дел будет реагировать соответствующим образом на каждый факт правонарушения», — сказано в заявлении.

В понедельник МВД не раз предупредило митингующих о том, что блокировать входы в парламент и мешать работе депутатов запрещено законом, но они отказались расходиться. В результате были задействованы силы департамента по особым поручениям МВД. Участников акции вытеснили на проспект Руставели, где они продолжили митинговать. Все дороги вокруг парламента открыты для транспорта.

| 2019-11-18T20:15:03+00:00 18 ноября 2019, 20:23|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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