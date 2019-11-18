При разгоне акции в Тбилиси задержаны 18 человек

МВД Грузии сообщило о задержании 18 человек за хулиганство и неповиновение полиции во время разгона акции протеста у парламента в центре Тбилиси.

«В результате осуществленных полицейскими силами МВД мероприятий входы в законодательный орган расчищены от искусственных барьеров, все входы парламента освобождены, и законодательный орган может беспрепятственно продолжить деятельность», — говорится в заявлении на сайте МВД, сообщает sputnik-georgia.ru.

Среди задержанных один из лидеров партии «Гирчи» Зураб Джапаридзе, а также гражданские активисты Гига Махарашвили и Зука Бердзенишвили.